| 12:09 - 26 Settembre 2019

Incidente stradale giovedì mattina poco dopo le 7.30 a Cerasolo. Un furgone ed una moto si sono scontrate. A finire a terra un 30enne che è stato portato in ospedale a Cesena. L'incidente è avvenuto in via Pasolini all'altezza del civico 4/c. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, un'automedica e i soccorsi.