Barche a vela, nel 2020 a Rimini la seconda tappa del Circuito Italiano della J70

26 Settembre 2019

Barca a vela classe J71.

Si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2020 a Rimini la seconda tappa del Circuito Italiano della J70.



La J70 (monotipo) è la classe che sta crescendo più rapidamente nel mondo. Una crescita esponenziale iniziata negli Stati Uniti, paese d’origine del cantiere J Boats, dove sono state varate le prime 100 barche, ma che si è allargata in fretta anche in Europa.



Per la prima volta lo Yacht Club Rimini organizzerà uno degli eventi più importanti di questa classe di barche a vela in Italia.



Dopo aver acquistato una prima J70 lo scorso anno e una seconda nel 2019, lo Yacht Club Rimini si sta conquistando un posto in prima linea tra i club italiani partecipando alle più importanti competizioni.



Partito nel 2018, il progetto J70 dello YCR ha già raccolto una serie di soci: la squadra agonistica infatti è composta da circa una quindicina di velisti.



“Abbiamo investito su questa classe – ha spiegato Pierpaolo Franchini, direttore tecnico della vela d’altura – e stiamo già raccogliendo i primi frutti. Dalla partecipazione all’invernale di Montecarlo fino al campionato europeo che ci ha visti vincitori in ben due prove, il team dell’Yacht Club Rimini ha incominciato a farsi notare”.



Per dare l’opportunità a tutti i soci e anche agli appassionati, lo Yacht Club Rimini ha inoltre organizzato per il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre, i “clinic” corsi specifici per i ruoli dell’equipaggio. I clinic sono finalizzati al perfezionamento delle qualità dei soci e degli appassionati di vela.



Due giornate che permetteranno a chi vuole avvicinarsi a questa classe di avere come insegnanti due olimpionici: Filippo Baldassari e Francesco Ivaldi.