Inaugurazione nuova area giochi del Parco Ausa a Dogana di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:19 - 26 Settembre 2019

Taglio del nastro area giochi Dogana.

Si è svolta venerdì scorso l’inaugurazione della nuova area giochi donata dall’Ass. Pro Bimbi al Parco Ausa di Dogana.

Diverse centinaia le persone presenti, soprattutto famiglie che hanno portato i loro bambini a “collaudare” i nuovi giochi.

Per festeggiare i dieci anni di attività dell’Associazione è stato organizzato un momento di festa con buffet, torta, animazione e spettacoli con gli artisti della compagnia "Teatro è Libertà" e un laboratorio sulla creazione dei gessetti organizzato dalla Ludoteca Pologioco, che ha gentilmente offerto la sua collaborazione a questo evento.

La realizzazione, che è stata un bell’esempio di interazione tra pubblico e privato, è stata possibile grazie alla collaborazione con la Giunta di Castello e l’Ugraa, che ha curato la progettazione degli spazi e installato i giochi in tempi rapidissimi con un risultato straordinario.

Si sta anche valutando, come fase successiva e sempre grazie alla disponibilità dell’Ugraa, di unire tra loro le parti provviste di pavimentazione tramite la posa di ulteriori mattonelle così da poter accedere ai giochi dalla strada passando sulla pavimentazione e avere, al contempo, una grande superficie di gioco utilizzabile anche in caso di terreno bagnato. Un ulteriore miglioria che, si spera, incentivi ad utilizzare maggiormente il parco anche durante i mesi più freddi permettendo ai bambini di giocare all’aria aperta.

Durante l’inaugurazione è stata lanciata l’iniziativa “Pro Bimbi in gioco”: una raccolta fondi pubblica per poter acquistare nuovi giochi da posizionare in altri parchi della Repubblica. Nei prossimi giorni verrà ufficializzata con tutte le informazioni per poter effettuare le donazioni.