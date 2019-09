Pennabilli: abbandona una montagna di rifiuti, scoperto e pesantemente sanzionato il responsabile

Cronaca

Pennabilli

| 10:32 - 26 Settembre 2019

Rifiuti abbandonati in un campo.

Una montagna di rifiuti scaricata a Valpiano di Pennabilli. E' stato identificato dai Carabinieri Forestali di Pennabilli il responsabile dell'abbandono dei rifiuti rinvenuto alla fine di luglio scorso. Ne da' notizia il comune pennese. Per l'uomo è scattata una pesante sanzione amministrativa e saranno inoltre addebitate al trasgressore tutte le spese sostenute dal Comune di Pennabilli per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. "Un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri Forestali di Pennabilli" si legge nella nota del Comune "comandati dal Maresciallo Donato Nardiello, per la grande professionalità e tenacia con le quali hanno condotto le indagini. Episodi come questi vanno contrastati e sanzionati con forza."