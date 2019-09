Attualità

Rimini

| 08:57 - 26 Settembre 2019

Foto di repertorio.

Riapre al transito il tratto di via Emilia, nella zona Celle interessato dai lavori. Con la conclusione dell’intervento sull’impalcato del viadotto della nuova Circonvallazione - Statale 16 - spiega una nota dell’Anas - nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre riaprirà in anticipo su quanto programmato, la circolazione sul tratto della via Emilia che si trova in zona Celle, nei pressi dello stabilimento Scm, tra via Italia e via Iolanda Capelli, chiuso dagli inizi del mese.