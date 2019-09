Scontro tra tre auto in A14 tra Riccione e Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 08:26 - 26 Settembre 2019

Incidente A14.

Incidente stradale mercoledì nel tardo pomeriggio in A14. Coinvolte tre autovetture. Lo scontro è avvenuto al km 140 in direzione sud tra Riccione e Cattolica verso le 18.10. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e soprattutto un airbag non scoppiato in una delle auto coinvolte, per consentire l'estrazione di una delle tre persone ancora all'interno dell'abitacolo.

Sul posto presente il personale sanitario del 118 per assistere i feriti e la polizia stradale anche per regolare la lunga coda formatasi. L'intervento dei pompieri è terminato verso le 19.30.