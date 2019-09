FOTO Rimini Calcio, non basta il gol in avvio di Zamparo: con il Gubbio è 1-1

Sport

Rimini

| 21:05 - 25 Settembre 2019

Arlotti, il migliore del Rimini nella partita con il Gubbio.

Per l'ottava volta su 12, la partita del Neri tra Rimini e Gubbio finisce in parità. La gara della sesta giornata si conclude sull'1-1, così i biancorossi devono ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria, conquistata solamente nel primo turno a spese dell'Imolese. La partita si era messa in discesa per i ragazzi di Cioffi, a segno al 5' con un colpo di testa di Zamparo, ben servito da un cross pennellato di Palma. Il Gubbio ha avuto però una buona reazione, impegnando Scotti con Sbaffo e colpendo al 13' un clamoroso incrocio dei pali con un sinistro su punizione di De Silvestro. Il Rimini si è chiuso a protezione della porta di Scotti, bravo anche su un tentativo dalla lunga distanza di Bacchetti, ma nulla ha potuto il portiere al 35', sul tiro di Cesaretti che ha risolto una mischia dopo un'azione di De Silvestro e un tiro respinto di Sbaffo. Nella ripresa il Rimini ha provato a portare a casa la posta piena con un tiro da fuori di Palma e un colpo di testa di Gerardi, ma la mira non è stata precisa. I biancorossi conquistano il sesto punto in sei partite. Domenica al Braglia la difficile sfida con il Modena.



RIMINI - GUBBIO 1-1



RIMINI (3-5-2)

Scotti; Oliana (7' st Gerardi), Ferrani, Scappi; Finizio, Candido (7' st Lionetti), Palma, Van Ransbeeck (27' st Montanari), Silvestro; Arlotti, Zamparo (27' st Ventola).

In panchina: Santopadre, Sala, Picascia, Nava, Mancini, Cigliano, Petrovic, Pari

All. Cioffi.

GUBBIO (4-3-3)

Ravaglia; Cinaglia (20' st Lakti), Maini, Bacchetti, Filippini; Malaccari (34' st Bangu), Benedetti, Sbaffo; De Silvestro (34' st Tavernelli), Sorrentino, Cesaretti (41' st Manconi)

In panchina: Zanellati, Konate, El Hilali, Munoz, Meli, Zanoni, Ricci

All. Guidi.



ARBITRO: Kumara di Verona (assistenti Iacovacci di Latina e D'Ilario di Tivoli)

RETI: 5' pt Zamparo, 30' pt Cesaretti

NOTE: ammoniti Cesaretti, Van Ransbeeck, Sorrentino, Filippini, Ferrani, Sbaffo



IL MIGLIORE Arlotti 6.5: per tutta la partita il giocatore più volitivo, ha sempre cercato di metterci qualcosa in più rispetto agli altri, efficace sia da seconda punta che da esterno di centrocampo.



IL PEGGIORE Oliana 5: sostituisce Nava, ma la sua prestazione non è memorabile. Ha confermato di essere ancora acerbo e in difficoltà sui disimpegni.