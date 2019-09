Eventi a Rimini 27, 28 e 29 settembre: cosa fare questo weekend

Eventi

Rimini

| 09:01 - 26 Settembre 2019

Il centro storico di Rimini.

Primo weekend d'autunno, perché è ufficialmente terminata l'estate. Il 28 e 29 settmebre molti sipari si chiudono, ma tanti altri se ne aprono, offrendo a riminesi e turisti opportunità di cultura, divertimento, buona musica, bel teatro e ottimo cibo.



IN EVIDENZA



Arriva per la prima volta in Italia il campionato mondiale dei sommelier della birra (biersommelier). La finale, organizzata presso il Grand Hotel di Rimini il 27 settembre, vede sfidarsi per il titolo 80 biersommelier provenienti da 18 nazioni. L'Italia è in gara con 15 candidati che si sono qualificati nel campionato italiano a febbraio 2019 a Santarcangelo di Romagna (Rimini) Vedi Notizia



MUSICA



Domenica 29 settembre 2019, la Stagione della "Sagra Musicale Malatestiana" proseguirà con il concerto degli Highlands and Sea, che si terrà alle ore 21.30 a Rimini, presso la Sala Pamphili in Via Cairoli. Nell'ambito della rassegna "Musiche Antiche" Laura Catrani (voce) e Claudio Astronio (clavicembalo e organo) proporranno musiche di Jean Nicolas Pancrace Royer , John Cage, Georg Friedrich Händel, Massimo Botter , Antonio Vivaldi, Emanuele Casale, Claudio Monteverdi, Philip Glass, Alessandro Stradella, Henry Purcell, Arvo Pärt. Visita il sito web.



TRADIZIONE



Si rinnova l’appuntamento a Santarcangelo di Romagna con la tradizionale fiera di San Michele sabato 28 e domenica 29 settembre. L'ebento è anche conosciuto come "Antica Fiera degli Uccelli" per il suo legame da sempre forte con il mondo degli animali e l'attenzione data ai temi della natura. Per questo è molto amata soprattutto dai bambini che qui hanno la possibilità grazie ad iniziative didattiche e laboratori di ritrovare ed ammirare gli animali della fattoria. L'antico borgo medievale di Santarcangelo vi aspetta per due giorni di festa e vita all'aria aperta. Tutte le info e programma.



Domenica 29 settembre, ultimo appuntamento a Perticara di Novafeltria con la “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”, programmata ogni domenica del mese di settembre. Le bancarelle popoleranno il borgo nell'entroterra di Rimini dove sarà possibile gustare la Polenta condita al Ragù di Carne e ai Funghi Porcini, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinate ad acqua. Lungo le vie del paese il mercatino, i giochi della tradizione popolare e le animazioni, vi attendono per trascorrere insieme una divertente e diversa giornata.



A San Sisto c’è aria di festa, torna il tradizionale appuntamento per gli amanti della micologia e della buona cucina, in programma nella città del Montefeltro nei weekend del 28/29 settembre e 5/6 ottobre. La "festa del fungo" prevede anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti: dalle mostre ai convegni, dalle escursioni guidate alla scoperta della natura, agli eventi speciali nei ristoranti, dal concorso che incoronerà il miglior raccoglitore di funghi, ai tanti momenti di spettacolo e di intrattenimento musicale. Tutte le info e il programma.



Torna il tradizionale pomeriggio di festa al Museo Mulino Sapignoli che quest'anno compie 10 anni dall'avvenuto recupero e dalla sua inaugurazione. Per celebrare questo importante decennale domenica 29 settembre, a partire dalle 15.30 nel parco del Mulino, si terranno diversi momenti all'insegna della cultura e delle tradizioni del nostro territorio. Ingresso libero. Il programma della giornata.



Rimini anche quest'anno prenderà ufficialmente parte al più grande evento di beneficenza, dedicato ai possessori di moto classiche e vintage. La Distinguished Gentleman's Ride riunisce oltre 110.000 eleganti gentiluomini in più di 700 città in 110 nazioni, dove guideranno le loro stupende motociclette in favore della salute dell'uomo. L'obiettivo per il 2019 è di raccogliere 7 milioni di dollari da donare alla Movember Foundation, la più importante organizzazione al mondo per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale dell'uomo. Il ritrovo domenica 29 settembre in Largo Boscovich è previsto per le ore 9:00 con partenza della parata per le ore 10:00. Maggiori informazioni.



PER LA FAMIGLIA



Torna domenica 29 settembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 “Verucchio in strada giochi e sport”. L'evento è organizzato con la collaborazione delle associazioni sportive locali e prevede la chiusura al traffico di via Casale, dalle ore 14.00 alle 19.30, nel tratto compreso tra via di Mezzo e via La Marmora, a Villa Verucchio. Sulla strada e nelle piazze verranno realizzati campi da gioco, spazi autogestiti dalle singole associazioni per promuovere la propria attività ed i propri progetti, due aree destinate alle scuole di danza locali ed un concerto di orchestra composta dai giovani musicisti del territorio. Info.



MOSTRE



A Novafeltria è arrivato "Semplicemente fotografare Live. Le sessanta mostre rimarranno visitabili fino a domenica 29 e l’agenda degli incontri con gli autori e dei laboratori prevede molti appuntamenti interessanti. Tra gli artisti in mostra Federico Arcangeli con Pleasure Island, il suo libro dedicato a quell’isola del piacere che è Rimini. Grazie ai suoi scatti il pubblico ha incontrato personaggi felliniani, in situazioni grottesche e divertenti, coppie che ballano e si stringono, in rituali amorosi che durano il tempo di una notte svanendo all’alba, ed eterni giovani, che come in una piccola isola che non c’è, non invecchiano mai. Qui il programma completo.



