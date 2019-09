La Tenuta Santini celebra il suo sangiovese Beato Enrico: "vendemmia complicata da queste piogge"

Attualità

| 17:11 - 25 Settembre 2019

Sabato 28 settembre alla Tenuta Santini di Coriano si terrà il Beato Enrico Day, una giornata dedicata al sangiovese di punta della cantina, il Beato Enrico, in commercio dal 2003. La giornata inizierà dalle 10.30 con walking in vigna, una camminata emozionale in collaborazione con il Centro Saulle. Due saranno le degustazioni guidate dal titolare Sandro Sartini, la prima alle 13.30, la seconda alle 18.30 (massimo 20 persone a turno, prenotazione obbligatoria a 347 8101140). Alle 18 sarà la volta di Enrico Santini che parlerà dei segreti dell’oro verde, l’olio della zona di Coriano. Durante la giornata ci sarà anche un momento di dibattito. "Per quanto riguarda la vendemmia, per i rossi incrociamo le dita: sono giorni di passione, anche una pioggerellina come quelle di queste ore, blocca la vendemmia e può creare dei problemi", spiega Enrico Santini.