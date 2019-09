Tentano furto in una scuola elementare ma vengono visti e arrestati

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:03 - 25 Settembre 2019

Controlli dei Carabinieri, foto di repertorio.

Tentano furto alla scuola elementare Ternana di Bellaria Igea Marina: un 37enne e un 22enne di Bari sono stati denunciati dai Carabinieri del Radiomobile nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre. Colti sul fatto dai Militari dopo l'ingresso a scuola, hanno abbandonato i loro propositi di furto per darsi alla fuga lungo le vie limitrofe.

Grazie anche all'indicazione di alcuni turisti, ancora non rientrati in hotel, i Carabinieri li hanno rintracciati e bloccati, mentre cercavano di nascondersi dietro a un camper in sosta nel piazzale attiguo a viale Pinzon. In quel frangente, con i due baresi, c'era anche una 21enne, identificata e trovata in possesso di una quantità di hashish, che le è costata una segnalazione alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti.



"I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi", si legge in una nota dell'Arma.