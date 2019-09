Strada Panoramica chiusa al traffico, ogni domenica sarà il "regno" dei ciclisti

Attualità

Gabicce Mare

| 15:54 - 25 Settembre 2019

Cicloamatori sulla panoramica di Gabicce-Pesaro.

La Strada Panoramica tra Pesaro e Gabicce Mare, che attraversa il parco San Bartolo, dal prossimo 20 ottobre sarà chiusa al traffico ogni domenica, per permetterne la fruizione ai cicloamatori e ai cicloturisti. Una decisione, dei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, che trova il plauso del sindaco di Riccione Renata Tosi.



Ho appreso con piacere la decisione del Comune di Pesaro, insieme a provincia e Comune di Gabicce Mare, di sperimentare, a partire dal prossimo 20 ottobre, la chiusura al traffico della Strada Panoramica che attraversa il Parco San Bartolo ogni domenica mattina - commenta il sindaco di Riccione Renata Tosi. Il San Bartolo rappresenta una ricchezza immensa, sia dal punto di vista naturalistico e paesaggistico sia per ciò che esprime in termini di appeal per il nostro territorio in un’ottica turistica. Per una città come Riccione, che promuove e investe in maniera importante sul segmento cicloturistico e più in generale sul benessere e le attività all’aria aperta, questa non può che essere un’ottima notizia che ci impegniamo, anche attraverso gli operatori privati, a promuovere e sostenere. Una buona idea per iniziare a tracciare un percorso condiviso di valorizzazione e promozione del nostro patrimonio e delle nostre peculiarità”.

“La Strada Panoramica è da sempre una meta imprescindibile per i ciclisti - aggiunge il presidente del Consorzio Bike Hotels Claudio Righetti. Chiuderla al traffico dedicandola al wellness e destinandola a pedoni e bici è sicuramente un valore aggiunto per un territorio come il nostro che da sempre promuove il turismo delle due ruote e gli splendidi percorsi tra mare e collina che offre questa terra ad alta vocazione cicloturistica. La Panoramica come palestra e circuito di allenamento a cielo aperto è un forte elemento di promozione che ben si innesta con le tante proposte a tema bici, a partire dagli eventi, che la città e gli operatori turistici mettono in campo rivolgendosi a quel segmento fondamentale di mercato”.