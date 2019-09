A Rimini sulla spiaggia arrivano le barriere anti sabbia con immagini ispirate a Fellini

Attualità

Rimini

| 14:24 - 25 Settembre 2019

I pannelli omaggio a Fellini.



Pannelli frangivento con immagini che richiamano le opere di Federico Fellini, posizionati al posto di lamiere e cancelli per proteggere gli stabilimenti balneari e le strade dalla sabbia portata dal vento. E' il progetto che l'amministrazione comunale svilupperà con gli operatori balneari in previsione dell'inverno, tenuto conto dei cittadini e dei turisti che fruiscono della spiaggia anche in questo periodo dell'anno. Spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Rimini Anna Montini: "Il mare d'inverno non può che far pensare a Federico Fellini: per questo gli accessi in spiaggia saranno caratterizzati da manifesti ispirati ai film e alle suggestioni del regista di cui ci apprestiamo a celebrare il centenario, che saranno posizionati ogni 200/300 metri". Materiali e dimensioni delle barriere antisabbia saranno definiti in un'ordinanza comunale che sarà pubblicata a breve.





Dichiarazione dell'assessore Anna Montini

"Vivere il mare di inverno è una fortuna che noi riminesi conosciamo ed apprezziamo bene. Per questo motivo già da qualche anno abbiamo lavorato insieme agli operatori balneari affinchè fosse sempre garantito il libero accesso alla spiaggia, anche al termine della stagione estiva, quando gli ombrelloni sono smontati e sull'arenile resta solo la sabbia. Attraverso un'ordinanza dirigenziale, abbiamo fissato infatti modalità da seguire per le strutture a protezione dei manufatti degli stabilimenti balneari che in diversi casi oltre ad essere antiestetici e a impedire la visuale, costituivano un ostacolo al libero passaggio e al raggiungimento della battigia da parte di tutti, ed in particolare alle persone disabili e ai portatori di handicap. L'obiettivo è chiaro: far vivere la spiaggia non solo nel periodo estivo, ma valorizzarla 365 giorni l'anno. Per la stagione fredda che è alle porte abbiamo deciso di fare uno step in più, proseguendo sul percorso di valorizzazione dei nostri tratti identitari e culturali e sposando la funzionalità e la salvaguardia di uno dei nostri beni primari con il decoro urbano e la bellezza".