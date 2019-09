Capossela, Daniele Silvestri e Ramazzotti nell'autunno musicale di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:36 - 25 Settembre 2019

Eros Ramazzotti.

Dopo un’estate musicale senza precedenti per la città di Rimini, con oltre cinquanta artisti internazionali che si sono esibiti dalla spiaggia al centro storico, proseguono anche in autunno i grandi appuntamenti musicali.



Dopo l’anteprima nazionale al Teatro Nuovo di Salsomaggiore il 4 ottobre, partirà ufficialmente il 6 ottobre dal Teatro Galli di Rimini, il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie”, presentato dall’autore come “un cantico per tutte le creature (info e biglietti su ticketone).



Ma i concerti continuano anche fuori dal Galli, l'RDS Stadium, casa dei concerti di Rimini, porta sul suo parquet due importanti appuntamenti con grandi artisti italiani:nuova avventura per Daniele Silvestri che ritorna nel 2019 con una lunga tournée nei palasport con i suoi 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri sarà all'RDS Stadium di Rimini, il 9 novembre 2019 accompagnato da una band di eccezionali musicisti.



Il 29 novembre sarà a Rimini invece uno degli artisti italiani più famosi al mondo, Eros Ramazzotti, all'RDS Stadium con il tour Mondiale "Vita ce n'è". Ramazzotti sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi. I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it