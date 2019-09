Bellaria, in 250 con la mountain bike, 750 a piedi: successo per "I love Uso"

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:58 - 25 Settembre 2019

Un momento della manifestazione - foto di William Giorgetti.

Si è chiusa con successo, nello scorso weekend, l’edizione 2019 di “I love Uso”, la tre giorni dedicata alla mountain bike, allo sport e al benessere svoltasi tra la zona della ex Fornace ed il percorso ricavato a ridosso del fiume Uso: 250 gli iscritti alle competizioni da 6 e 24 ore, ed oltre 750 i partecipanti alla camminata serale del venerdì. Ad arricchire la manifestazione, impreziosita come sempre dalla dedizione di tanti volontari delle società sportive del territorio, anche le prelibatezze gastronomiche preparate da Taverna da Bruno, La Madia, Chi burdel dè pès, Gelateria Dolcezza e stand Mareterra.



Tra i vincitori, spicca il team Cavioli - Cappelli, che si è imposto nella 6 ore a squadre percorrendo 184 km alla media di 30,60 km/h, mentre Varenna Bike, primo classificato nella 24 ore, ha macinato 713,00 km alla media di 29,54 km/h: questo gruppo ha vinto così il trofeo Emilia Romagna e dovrà rimetterlo in palio il prossimo anno. Non da meno i vincitori delle gare individuali, Ruggiero Libero, che in sei ore ha fatto segnare 184 km alla media di 28,87 km/h, e Sartorio Edoardo, primo nella 24 ore dopo 517,50 km alla media di 21,88 km/h. Da segnalare anche i giri più veloci: il 20:56 di Libero Ruggiero nella 6h e il 22:03 di Marco Beligni nella 24 h.



Tra le partecipazioni di prestigio, quella di Alberto Fossati nella 6h (collaboratore di 4actionsport), alla quale si aggiungono ad esempio quelle del team Sirmione Cycling (con due squadre nella categoria 24h team da 8) e di Cicli Matteoni, con 4 squadre e singoli partecipanti nella 6h. Prima classificata poi nella categoria 24h Miss-Lady Daniela Baldinini con 39 giri, seconda Giulia De Bertolis con 32 giri; la 24h Team Lui & Lei è stata vinta invece da Aldo Olivieri e Daniela Fedele con 49 giri. Tra le curiosità, la presenza della coppia inglese Roy e Judy Mcneill, che hanno partecipato singolarmente alla 24h singolo, con Judy che si è classificata terza nella categoria Miss-Lady 24h.