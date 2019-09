Revisione di bilancio, a Rimini un corso in due giornate per approfondire il tema

Attualità

| 11:49 - 25 Settembre 2019

La revisione di bilancio è il tema al centro del corso, articolato in due giornate, promosso dall’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Rimini. Si parte venerdì 27 settembre, mentre la seconda giornata si terrà venerdì 4 ottobre dalle 14.00 al Centro Congressi SGR.

Una funzione, quella della revisione legale dei bilanci, tipica della professione di dottore commercialista ed esperto contabile che vede coinvolti nel nostro paese, statisticamente, più della metà degli iscritti all’albo.



Lo svolgimento di questa importante funzione è subordinato al rispetto di stringenti obblighi formativi continui cui è sottoposto l’iscritto, da qui l’organizzazione del corso.



Relatore, nelle due giornate, sarà Anna Maria Ruggieri, revisore legale e dottore commercialista, consulente tecnico scientifico Audirevi, nonché membro della Commissione Principi di Revisione ISA Italia del MEF.

Professore a contratto all’Università di Siena nelle materie di revisione contabile, bilancio consolidato e ragioneria internazionale, Anna Maria Ruggieri collabora con l’Università di Pisa per la docenza al Master in Auditing e Controllo di Gestione. Ha pubblicato due manuali di revisione aziendale e collabora con diverse riviste professionali.