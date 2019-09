Transitalia Marathon quinta edizione, partiti i 350 atleti da Rimini

Eventi

| 11:46 - 25 Settembre 2019

Partenza della Transitalia Marathon - Foto Alessio Corradini.

Mercoledì mattina, sul palco affacciato sul mare di Rimini, nel village di piazzale Fellini, i 350 Transmaratoniani sono partiti.



La giornata di martedì è stata ricca di emozioni e colpi di scena; si sono susseguite visite inaspettate da parte di Gio Sala, classe ‘63, 5 volte campione del mondo Enduro e il dakariano Beppe Gualini oggi direttore tecnico della Dre Enduro Ducati. L’occasione è stata proprio quella di un abbraccio con Bruno Birbes, partecipante alla Transitalia Marathon.



Beppe Gualini, Bruno Birbes e Aldo Winkler, anche lui pilota Dakar, dal 1988 si ritrovano qui nel village di Rimini del Transitalia Marathon



Per i tantissimi appassionati che hanno solcato piazzale Fellini in lungo e in largo nei due giorni di village è stata l’occasione scoprire molte novità nel settore, come i nuovi Bt mesh di Midland, la linea T-ur, hanno potuto fare i demo ride delle moto Bmw e testare prodotti Garmin e Whip e in esclusiva hanno potuto vedere dal maxischermo di fianco al palco in assoluta anteprima la presentazione della nuova Africa Twin Adventures Sport. Grande il supporto di Continental che in due giorni ha provveduto al cambio gomme dei partecipanti e li supporterà anche all’arrivo, non solo per il gruppo Conti Team, nato dalla sinergia tra Continental, Garmin e Benelli che hanno deciso di affrontare e partecipare attivamente all’avventura del Transitalia Marathon ma anche per tutti i partecipanti all’arrivo di Castiglion fiorentino sabato 28/9



La presenza di fotografi e giornalisti da tutto il mondo che seguiranno la manifestaziobe è altissima quest’anno ma i veri protagonisti sono loro: i partecipanti! Tanti che si ritrovano di anno in anno, tanti nuovi, tante lingue diverse, dal greco al norvegese, dall’americano allo spagnolo, dal tedesco al francese. La macchina organizzativa prosegue ora per le tappe di Sansepolcro oggi 25/9 per poi proseguire per Nocera Umbra, Bolsena e infine Castiglion Fiorentino nella giornata di sabato 28/9.







Punti consigliati per gli spettatori:



TAPPA 1



GIORNO mercoledi 25 Settembre 2019 – 1° tappa Rimini – Sansepolcro (AR):

presso Piazzale Fellini Rimini (RN)

Ore 9:30 partenze partecipanti

Loc. Coriano (RN) davanti al monumento Marco Simoncelli dalle ore 7:45 – Pos. 43°57’56” N – 12°36’10” E . Piazza Don Minzoni

Loc. Scavolino (RN) dalle ore 11:00 circa – 43°49′ 34″ N – 12°17’60” E

Loc. Viamaggio (AR) dalle ore 14:00 circa – 43°40’59” N – 12°06’57” E

Sansepolcro (AR) Piazza Torre di Berta dalle ore 17:00 circa – 43°34’14” N – 12°08’28” E







GIORNO giovedì 26 Settembre 2019 – 2° tappa Sansepolcro (AR) – Nocera Umbra (PG)

Loc. Pietralunga (PG) dalle ore 10:00 circa – 43°26’32” N – 12°26’14” E

Loc. Monte Cucco (PG) dalle ore 13:00 circa – 43°24’03” N – 12°40’417″ E

Loc. Fiuminata (MC) dalle ore 15:00 circa – 43°11’15” N – 12°56’04” E

Loc. Nocera Umbra (PG) Loc. Colle di Nocera – 43°03’10” N- 12°49’03” E

Loc. Nocera Umbra (PG) Piazza Umberto I – dalle ore 11:00 circa – 43°06’49” N – 12°47’18” E







GIORNO venerdi 27 Settembre 2019 – 3° tappa Nocera Umbra (PG) – Bolsena (VT) :



Loc. Casenuove (PG) dalle ore 9:30 circa 42°58’36” N – 12°50’38” E

Loc. Massa Martana (PG) dalle ore 11:00 circa 42°46”33″N – 12°31’30” E

Loc. San Gemini (TR) dalle ore 13:30 circa 42°36’41” N – 12°32’44” E

Loc. Montecchio (TR) dalle ore 16:00 circa – 42°40’41” N – 12°17’49” E

Loc. Bolsena (VT) dalle ore 17:00 circa – 42°38’40” N – 11°59’13” E



GIORNO sabato 28 Settembre 2019 – 4° tappa Bolsena (VT) – Castiglion Fiorentino (AR) :



Loc. Santa Fiora (GR) dalle ore 10:30 circa 42°49’56” N – 11°35’08” E

Loc. Stazione Cinigiano (SI) dalle ore 12:00 circa 42°57”57″N – 11°25’36” E

Loc. Pienza (SI) dalle ore 13:30 circa 43° 04’17″N – 11°42’44″E

Loc. Cortona (AR) dalle ore 15:00 circa – 43°16’32” N – 11°58’57” E

Loc. Castiglion Fiorentino (AR) dalle ore 17:00 circa – 43°20’39” N – 11°55’16” E”