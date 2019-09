Le squadre che guidano i gironi di serie D dopo le prime partite

Sport

25 Settembre 2019

La serie D italiana è già iniziata, offrendo una serie di interessanti risultati già nelle prime partite. Il girone A vede il Ghivizzano Borgoamozzano in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo le prime quattro gare. La Fezzanese sembra invece essere l'avversaria più temibile nella corsa alla vittoria finale.



Nel girone B, il Seregno è partito alla grande ed è l’unica squadra a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate. Tra i risultati, possiamo citare la più recente vittoria per 1-0 in casa contro il Brusaporto. Sondrio, Folgore Caratese, Scanzorosciate e Legnano sono le altre quattro squadre nel girone B che non hanno ancora subito sconfitte.



Il girone C ha visto brillanti partenze da parte di Cartigliano e Cjarlins Muzane. Entrambe le squadre hanno già accumulato un piccolo vantaggio nei confronti delle altre formazioni, un fatto che le rende le potenziali pretendenti al titolo e alla promozione. Dopo le prime cinque partite, l’ultima delle quali è stata la vittoria per 3-0 sul Delta Porto Tolle, il Cartigliano ha perso solo due dei punti totali a disposizione.



Il Mantova guida invece la classifica del girone D, grazie a quattro vittorie su quattro partite finora; due sono i punti di vantaggio su Correggese e Fanfulla, squadre che hanno entrambe iniziato alla grande questa stagione. Al momento, sono queste le probabili formazioni aspiranti al titolo.



Il girone E sembra piuttosto aperto in questo inizio di stagione. Il Grosseto è in vetta alla classifica con 10 punti dopo le prime quattro gare; da ricordare la vittoria per 2-0 sul Ponsacco, squadra fino a quel momento imbattuta in campionato. Altre formazioni che figurano nella parte alta della classifica sono Albalonga, Scandicci e Aglianese.



La Recanatese guida invece il girone F grazie alle quattro vittorie in quattro gare, tra cui quella più recente conquistata contro il Montegiorgio, che fino al quel momento non aveva subito sconfitte. Inizio di stagione alla grande anche per San Nicolò Notaresco e Chieti.



La Turris è una delle due squadre ancora imbattute del girone G, è a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate e vanta due punti di vantaggio sul Cassino. A tre punti dalla vetta abbiamo invece tre squadre: Latte Dolce, Aprilia e Trastevere.



Ancora molto equilibrio ad inizio stagione nel girone H, con ben undici squadre in soli tre punti. Taranto, Città di Fasano e Brindisi guidano la classifica con nove punti, ottenuti da tre vittorie e una sconfitta. Il Taranto ha recentemente battuto il Grumentum con un sonoro 4-1, una netta differenza reti che non lascia dubbi sul risultato.



Acireale e Palermo sono le formazioni che guidano il girone I, entrambe a punteggio pieno dopo le prime quattro gare. Licata e Savoia sono altre due squadre che hanno iniziato la stagione alla grande.