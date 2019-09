L’autobus non era presente: disagi per gli studenti '. Lo sfogo di un genitore

Attualità

Rimini

| 11:23 - 25 Settembre 2019

Autobus davanti alla stazione.

Le scuole sono iniziate da poco e con l'avvio delle lezioni sono partite anche le corse degli autobus dedicati al trasporto studenti. Un lettore ha contattato la nostra redazione segnalando un problema di mancata "coincidenza" tra l'orario di uscita da scuola e la partenza del bus scolastico. E' successo martedì all'Istituto Marco Polo di Rimini. Alcune classi sono uscite alle 14 ma il bus 134 in direzione Gabicce mare è invece partito alle 13.56. "Ma come si fa a prendere accordi così." scrive il lettore "Le nostre ragazze hanno dovuto prendere quello di linea alle 14:18 ovvero 11, cambiare a Riccione con il 125 con attesa di ulteriori 20 minuti quindi arrivo a casa alle 15:10. 380 € abbonamento annuale studenti. Aiutateci per favore".

Start Romagna, contattata dalla nostra redazione, comunica di aver ricevuto informazione dalla scuola della conferma degli orari concordati per l'anno scorso che prevedevano le uscite alle 13.50 e ha quindi impostato le corse scolastiche in tal senso. Il nuovo orario con fine lezioni alle 14 "ha generato un problema di coincidenze che ora si cercherà di risolvere." dicono da Start Romagna "Siamo in una fase di assestamento, gli orari cambiano per necessità scolastiche e provvisorietà delle lezioni in questa fase di avvio. Non è semplice modificare di conseguenza gli orari dei bus perchè ogni spostamento genera conseguenze su altre linee."