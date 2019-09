Attualità

Montecopiolo

| 06:49 - 25 Settembre 2019

Veduta di Sassofeltrio e Montecopiolo.

Slitta all'8 ottobre l'esame del provvedimento per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e alla regione Emilia-Romagna previsto in Aula del Senato per questa settimana. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. La richiesta, a quanto si apprende, è del Pd e del M5s. Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera.