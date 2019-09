Rimini, nell’ambito della rassegna "Musiche Antiche" Highlands and Sea in concerto Il concerto si terrà domenica 29 settembre a Rimini, presso la Sala Pamphili in Via Cairoli

Eventi Rimini | 17:19 - 24 Settembre 2019 Highlands and Sea. Domenica 29 settembre 2019, la Stagione della "Sagra Musicale Malatestiana" proseguirà con il concerto degli Highlands and Sea, che si terrà alle ore 21.30 a Rimini, presso la Sala Pamphili in Via Cairoli. Nell'ambito della rassegna "Musiche Antiche" Laura Catrani (voce) e Claudio Astronio (clavicembalo e organo) proporranno musiche di Jean Nicolas Pancrace Royer , John Cage, Georg Friedrich Händel, Massimo Botter , Antonio Vivaldi, Emanuele Casale, Claudio Monteverdi, Philip Glass, Alessandro Stradella, Henry Purcell, Arvo Pärt. Visita il sito web.