Basket B femminile, passerella per la RenAuto Rimini: in vetrina tutte le squadre

Sport

Rimini

| 16:09 - 24 Settembre 2019

La squadra della RenAuto che partecipa al campionato femminile di basket femminile.



L'Happy Basket, il club femminile riminese di basket, si è presentata alla RenAuto, la concessionaria di auto della famiglia Piraccini, da anni appassionato sponsor del club che milita con la prima squadra in serie B raggiunta dopo l'esaltante stagione scorsa. C'erano le ragazze di tutte le squadre, a cominciare dalle bambine del minibasket (ci sono anche dei maschietti), poi Under 14, Under 16, Under 18 e per finire la formazione che il 5 ottobre, all'esordio, comincerà il campionato cadetto con la trasferta di Castel San Pietro (esordio casalingo sabato 12 alla palestra Carim, sede abituale delle partite interne, alle ore 19). In totale le tesserate sfiorano le 150 unità, un movimento in crescita grazie al lavoro appassionato dei dirigenti e in primis il presidente Paolo Piomboni. Gabriele 'Gelo' Rusin segue il minibasket e la Under 14, coach Pierfilippo Rossi oltre alla prima squadra guida Under 16 e Under 18.

L'obiettivo del club, dopo la ottima stagione scorsa (una sola sconfitta in sette mesi) è di salvarsi in maniera tranquilla ed eventualmente strizzare l'occhio alla poule promozione a cui accedono le prime quattro dei due gironi (l'ultima retrocede). Le escluse giocano una seconda fase all'interno del proprio girone e le ultime piazzate dei due gironi si scontrano tra loro per evitare la terza retrocessione. La RenAuto è stata inserita nel girone in cui ci sono squadre emiliane e marchigiane alcune delle quali agguerrite come San Lazzaro, Forlì, Progresso, Magika Castel San Pietro, Ancona.

Per quanto riguarda il settore giovanile, l'obiettivo della RenAuto è di conquistare le finali nazionali con la Under 18 nella stagione scorsa al secondo posto nella fase Interzona.