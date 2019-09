Rimini, lotta ai furbetti delle case popolari: individuate alcune posizioni sospette

Attualità

Rimini

| 15:43 - 24 Settembre 2019

Controlli della Guardia di Finanza.

Controlli potenziati, da parte del Comune di Rimini, in merito al prossimo bando per l'assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica, a seguito della firma di un protocollo con la Guardia di Finanza. Ogni domanda sarà sottoposta a un controllo incrociato delle diverse banche dati (anagrafiche, reddituali e patrimoniali) per individuare casi sospetti e segnalarli alla Finanza e ovviamente assicurare gli alloggi solo a chi ne ha diritto. "L'obiettivo del protocollo è quello di rafforzare e potenziare le modalità e gli strumenti di controllo su redditi e patrimoni di coloro che hanno ottenuto in affitto un alloggio di Edilizia residenziale pubblica", spiega il vicesindaco Gloria Lisi.



Il procedimento è stato avviato anche su tutti gli assegnatari degli alloggi o contributi pubblici di welfare. Obiettivo individuare e colpire i furbetti delle case popolari e degli assegni, in modo tale da "recuperare da loro quanto ingiustamente ricevuto per ridistribuirlo a chi ne ha effettivamente diritto e bisogno", evidenzia il vicesindaco Lisi. Sono già state individuate alcune situazioni sospette, al vaglio degli uffici.