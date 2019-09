Svapo-Cafè, apre il nuovo negozio a Dogana di San Marino. Inaugurazione sabato 28 settembre

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:47 - 24 Settembre 2019

Insegna negozio Svapo Web a Dogana di San Marino.

A San Marino apre un nuovo negozio di Svapo, il primo Svapoweb Store. Una vero e proprio svapo-Cafè, non il solito negozio, ma un luogo in cui fare l'aperitivo o trascorrere il dopo cena "svapando" una sigaretta elettronica. "Proponiamo una serie di liquidi per sigarette elettroniche proprio specifici per il dopo cena o il dopo caffè, da degustare accompagnandoli a del rhum", spiegano i titolari. Un'altra novità sono le vitamine da svapo, che si assumono attraverso le sigarette elettroniche, e non tramite l'ingerimento o lo scioglimento in un bicchiere d'acqua. Inoltre sarà allestito un angolo dedicato al benessere con prodotti al cannabidiolo. "Il gruppo svapoweb è famoso per avere prezzi molto bassi, noi praticheremo gli stessi prezzi dell'online", evidenziano i titolari. Lo Svapoweb Store apre sabato 28 settembre a San Marino, in via Consiglio dei Sessanta, civico 153, zona Trade Center.