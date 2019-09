Tennis, Picchione ad un passo dal tabellone principale del torneo ITF a Santa Margherita Ligure

Sport

| 14:18 - 24 Settembre 2019

E’ arrivato l’autunno ma non diminuiscono gli impegni per gli allievi della San Marino Tennis Academy, sia nel circuito professionistico internazionale che a livello Open.

Parte infatti con il piede giusto Andrea Picchione nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra). L’aquilano classe 1998, terza testa di serie delle “quali”, all’esordio ha sconfitto per 62 61 il tedesco Delf Gohlke e nel match che vale l’ingresso al main draw affronta Francesco Maestrelli.

Intanto nel torneo nazionale di seconda categoria del Circolo Tennis Zavaglia, il trofeo “Lappersid”, si sta mettendo in grande evidenza il forlivese Diego Bravetti, altro allievo di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy. Il giovane romagnolo, classifica 2.8, sui campi del club ravennate negli ottavi ha piazzato un bel “positivo” ai danni del padrone di casa Umberto Crocetti Bernardi (2.5), terzo favorito del seeding, superato in rimonta con il punteggio di 36 64 61. Bravetti affronta ora nei quarti di finale Paolo Bonafede (2.6, Tennis Chieti).