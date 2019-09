Tennis, a Fabio Gradara il tabellone Over 45 nel torneo Veterani del Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 14:09 - 24 Settembre 2019



Dopo Silvano Pozzi che sabato scorso si è imposto nel tabellone Over 55, ecco il successo di un altro giocatore emiliano, Andrea Travaglini, nel tabellone Over 45. Si è concluso così lunedì sera il torneo nazionale Veterani organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”.

In finale il 3.1 bolognese, testa di serie n.1, portacolori della Virtus, ha sconfitto 6-4, 7-6 il pari classificato riminese Fabio Gradara (Ct Rimini), accreditato alla vigilia della seconda testa di serie. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Club, Roberto Raffaelli. Si conclude così la lunga ed interessante stagione organizzativa del Club riminese, ora entra in scena la scuola Sat ed agonistica diretta dal maestro e presidente del Club, Alessandro Tosi.