Dormivano tra i ferri arrugginiti, nell'ex colonia trovato bivacco di senzatetto

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:37 - 24 Settembre 2019

Un momento dei controlli di Carabinieri e Polizia Municipale nell'ex colonia di Bellaria Igea Marina.

Blitz all'alba, martedì 24 settembre, in un'ex colonia di Bellaria Igea Marina da parte di otto Carabinieri guidati dal luogotenente Antonio Amato e di sei agenti della Polizia Municipale. Sul posto sono stati trovati quattro senzatetto di nazionalità rumena che avevano occupato una stanza, allestendo una vera e propria camera da letto, con vecchi arredi recuperati dall'immondizia. I quattro vivevano in pessime condizioni igienico sanitarie, dormendo a contatto con ferri arrugginiti; inoltre Carabinieri e vigili hanno trovato segni di principi di incendi provocati da candele consumati. Al termine delle operazioni di sgombero dell'ex colonia, i quattro occupanti sono stati denunciati per invasione di edifici pubblici e danneggiamento, avendo forzato una porta già in passato murata per impedire accessi non autorizzati. All’interno della struttura sono state effettuate le opportune operazioni di bonifica dei bivacchi e ripristinati gli sbarramenti in cemento di porte e finestre.