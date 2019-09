Automobili parcheggiate sulla ciclabile vicino l'Rds Stadium, lo sfogo di un ciclista

Attualità

Rimini

| 12:57 - 24 Settembre 2019

Parcheggio sulla ciclabile.

Automobili parcheggiate che "invadono" la pista ciclabile. E' quanto immortalato da un nostro lettore in zona Rds Stadium. "E' un'invasione quotidiana - spiega il nostro lettore - che rende la ciclabile impercorribile". Prosegue la segnalazione: "Non si è mai provveduto a delimitare la zona di passaggio che porta alle Befane. Perchè incentivano adulti e ragazzi a usare le biciclette se poi ci tocca passare in mezzo alle macchine nei parcheggi? Scusate dello sfogo ma siamo al limite del sopportabile sia in settimana che nei weekend".