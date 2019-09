Attualità

Rimini

| 12:52 - 24 Settembre 2019

Gli sfalci di potatura abbandonati davanti ai cassonetti in via Montescudo.

Un nostro lettore segnala una situazione di degrado in zona Villaggio Primo Maggio, in via Montescudo. "Dietro ai cassonetti e in bella vista, a fianco della pista ciclabile, giacciono a terra sfalci di verde e rami di potature, che oltre al degrado visivo emettono anche forti odori di putrefazione. Nonostante l'avvenuta segnalazione ad Hera da quasi due settimane, nulla è cambiato".