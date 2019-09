Sant'Ermete, il monumento ai caduti abbandonato al degrado e all'incuria

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:48 - 24 Settembre 2019

La base rovinata del monumento ai caduti.

Un cittadino segnala alla nostra redazione il degrado della base del monumento ai caduti a Sant'Ermete. Scrive il nostro lettore: "Molti cittadini accompagnano i bambini alla scuola elementare Fratelli Cervi e molti di loro, ma anche gli altri passanti, avranno notato lo stato di abbandono e di degrado in cui si trova il monumento ai caduti di fianco all'istituto scolastico". Il cittadino evidenzia che il monumento avrebbe bisogno di piccoli lavori di muratura e anche di una semplice pulizia. "Sono numerosi i caduti in guerra di Sant'Ermete, su ogni lato si possono contare i nomi di più di 20 persone. Vedere un monumento in quelle condizioni rattrista molto i parenti", chiosa la segnalazione.