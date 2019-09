Festa del fungo di San Sisto, anche Pennabilli partecipa alle cene del bosco

Eventi

Pesaro

| 12:28 - 24 Settembre 2019

Presentazione dell'edizione 2019 della festa del fungo di San Sisto.

A San Sisto c’è aria di festa: sta per partire, infatti, la 52° edizione della "festa del fungo", tradizionale appuntamento per gli amanti della micologia e della buona cucina, in programma nella città del Montefeltro nei weekend del 28/29 settembre e 5/6 ottobre. L’iniziativa prevede anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti: dalle mostre ai convegni, dalle escursioni guidate alla scoperta della natura, agli eventi speciali nei

ristoranti, dal concorso che incoronerà il miglior raccoglitore di funghi, ai tanti momenti di spettacolo e di intrattenimento musicale. Imperdibili per gli intenditori i piatti a base di funghi e legumi di San Sisto che sarà possibile assaggiare negli stand gastronomici e nelle cantine (inaugurazione sabato 28 settembre dalle 18.00 e poi nei giorni di festa a partire dalle 11.30) e le proposte gastronomiche del mercato del fungo e dei prodotti tipici locali dove sarà possibile acquistare direttamente dai produttori (tutti i sabati e le domeniche fino al 6 ottobre dalle 9.00 alle 12.00).





Le visite con le guide ambientali escursionistiche e i convegni





Tornano le cene del bosco

Gli altri eventi speciali



Interessanti per chi ama approfondire la conoscenza del mondo dei funghi e le caratteristiche del loro ambiente naturale le visite con l’accompagnamento di guideambientali escursionistiche: ‘I segreti dei funghi’ alla scoperta della cerreta del SassoSimone (domenica 29 settembre ore 9.00) e ‘Storie di rocce’ (domenica 6 ottobre ore 9.00) lettura di un paesaggio in movimento (prenotazione obbligatoria: info@musss.it – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino 328.7268745). Da non perdere poi l’inaugurazione della tradizionale Mostra Micologica regionale (domenica 6 ottobre alle ore 11.00) che presenta ed illustra le varie specie di funghi e le loro caratteristiche. Non mancherà un momento di approfondimento dedicato al tema ‘Agricoltura delle zone marginali, innovazione tradizione e territorio’ in programma sabato 5 ottobre (sala Cisam ore 10.00 ingresso libero) alla presenza di esperti, studiosi, produttori e autorità . Domenica 6 ottobre la festa chiude con la premiazione del concorso ‘Miglior raccoglitore di funghi ’ alla presenza di un ospite d’eccezione: Miss Braceri di Pesaro Chiara Carboni (alle 17.00). Anche quest’anno sarà riproposta la collaborazione con l’associazione Urbino In Acquerello che realizzerà laboratori di acquerello per grandi e piccini. In programma altresì gli appuntamenti con lo spettacolo e l’intrattenimento per grandi e bambini con esibizioni di comici, dj e musica dal vivo con le migliori orchestre.Come ogni anno particolare attenzione è dedicata ai buongustai: tre gli eventi da segnare in agenda: "Le cene del bosco" l’iniziativa realizzata in collaborazione con Confesercenti che permette di gustare fino al 14 ottobre nei ristoranti aderenti menù completi a base di funghi al prezzo promozionale di 20 euro (bevande escluse – prenotazione obbligatoria).Aderiscono alla promozione i ristoranti: Da Emilio (San Sisto di Piandimeleto tel.0722.740223), Al Belfico (Pennabilli – tel. 0541.928810), Da Silvana (Carpegna – tel.0722.77621), La Rupe (Pietrarubbia – 0722.75133), Vecchio Montefeltro (Carpegna tel.0722.77136), Osteria La Gatta (Lunano – tel. 0722.70117), Antica Osteria Da Oreste(Casinina – tel. 0722.629900), Lago Verde (Pennabilli tel. 0541.915012), Lago Divino(Carpegna – tel. 348.5186482). Prenotazione obbligatoria. Tutti i menù sulla paginaConfederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino Facebook di Confesercenti Pesaro Urbino e della Festa del Fungo di San Sisto."Le cene del bosco sono ormai un appuntamento irrinunciabile per gli intenditori di funghi ed, in generale, per tutti coloro che amano la buona cucina tradizionale –della gallery)- ringraziamo i ristoratori aderenti perché anche quest’anno hanno proposto menù di ottima qualità ad un prezzo accessibile, prezzo che si conferma invariato ormai da diversi anni.Crediamo che questo impegno sia stato premiato: le cene sono molto apprezzate ed hanno permesso a tanti appassionati buongustai di conoscere luoghi incantevoli del nostro entroterra”.



Secondo evento speciale da non perdere è la cena di gala con menù salutare dedicato agli

sportivi del Montefeltro ‘Funghi a canestro con Prosciutto Carpegna Dop’ che si

svolgerà lunedì 30 settembre al ristorante ‘Da Silvana’ di Carpegna (prenotazione

obbligatoria al numero 0722.77621 – costo 25 euro tutto compreso). La cena prevede un

ricco menù che vede l’abbinamento del rinomato prosciutto di Carpegna Dop con i funghi

ed i legumi del Montefeltro in piatti che riescono ad associare gusto e rispetto degli

equilibri nutrizionali. Con la presenza della Vuelle Basket Pesaro ‘Carpegna Prosciutto’ e

la collaborazione di Associazione Diabetici Pesaro, Prosciuttificio Carpegna Dop, Cantine Amaracmand e Galiardi Giordano. Tra i partecipanti saranno estratti due biglietti omaggio per la partita di basket Carpegna Prosciutto Vuelle Pesaro – Segafredo Bologna del 13 ottobre prossimo. Altro evento da non perdere sarà la serata di sabato 12 ottobre : una cena degustazione dedicata a grandi vini del territorio in abbinamento alla cucina di funghi del ristorante Da Emilio di Carpegna (costo del menù 15 euro comprese bevande – prenotazione Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino obbligatoria al numero 0722.740223).



“In questi giorni i giovani di tutto il mondo stanno manifestando in difesa dell’ambiente Noi a San Sisto siamo solidali con loro e da più di 50 anni lavoriamo per tutelare l’ambiente e per invitare le persone a rispettarlo – spiega il presidente della Mostra Micologica Risiero Severi (foto 5 della gallery) – il fungo è una componente importante del nostro ambiente naturale e per saperlo raccogliere e trattare nel rispetto della natura, occorre conoscerlo bene. Anche in questo senso la Festa del Fungo non è soltanto intrattenimento, spettacolo e buona cucina ma anche cultura, tradizione, rispetto e conoscenza del territorio”.



La "festa del fungo" è promossa dal Comitato Promotore della Mostra Micologica Regionale di San Sisto, Consiglio Regionale Marche, Confesercenti (nella foto 4 della gallery il presidente Confesercenti Pu Pier Stefano Fiorelli), Federazione dei Ristoratori, Comune di Piandimeleto, Università degli Studi di Urbino, Istituto Superiore A. Cecchi – Villa Caprile, Provincia di Pesaro e Urbino, Parco Sasso Simone e Simoncello e Compagnia del Montefeltro, Accademia Agraria.