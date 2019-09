Rimini Calcio, al Neri contro il Gubbio sfida salvezza. Mister Cioffi: 'E' una partita da vincere'

Sport

Rimini

| 12:59 - 24 Settembre 2019

Il tecnico del Rimini Renato Cioffi in conferenza stampa prima della partita con il Gubbio.

Mercoledì sera è di nuovo campionato. Al Romeo Neri (ore 18,30) importante sfida per il Rimini in ottica salvezza: arriva, infatti il Gubbio di Guidi affamato di punti (3 punti, tre pareggi e due sconfitte) e con una difesa un po' allegra (9 gol subiti). Tra i biancorossi recuperato il difensore Ferrani, in dubbio Nava che lunedì e martedì non si è allenato per una noia muscolare (indurimento del flessore). Decisiva sarà l'ecografia del pomeriggio. Potrebbe essere tenuto a riposo in via precauzionale anche in vista della trasferta di domenica a Modena. Dalla sua presenza o meno il tecnico deciderà gli under da utilizzare: sicuro del posto solo Silvestro. Cigliano, recuperato, potrebbe avere una chance per dare un turno di riposo ad uno dei centrocampisti.



Per i biancorossi è una partita da vincere. “Coi tre punti faremmo un bel passo avanti – dice il tecnico Cioffi - Il Gubbio è una squadra che vale più dei tre punti, ha giocatori importanti come Cesaretti, Malaccari, Sbaffo, Manconi, Sorrentino. Dovremo essere cattivi al punto giusto e determinati al massimo.



Su Arlotti. “Arlotti mi ha dato quello che poteva e mi ha soddisfatto molto. Dobbiamo migliorare e arrivare a fargli fare bene tutte e due le fasi. Adesso per lui non è l’ideale quella posizione, ma dobbiamo insistere perché secondo me in quella posizione può fare più male che in mezzo a tanta gente. Secondo me col tempo quello è il suo ruolo ideale”.



L'intervista audio è al tecnico del Rimini Calcio Renato Cioffi