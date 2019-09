Santarcangelo, alla fiera di San Michele anche le Unità cinofile di soccorso

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:39 - 24 Settembre 2019

Unità cinofila in azione.

UCS Romagna (Unità Cinofile da Soccorso) saranno presenti a Santarcangelo durante la fiera di San Michele sabato 28 e domenica 29 settembre. L'appuntamento è presso lo Sferisterio. Questo il programma:



Sabato:



- 9.30/11.00: I bambini delle scuole elementari parteciperanno a dimostrazioni delle Unità cinofile da soccorso Romagna sulla ricerca di persone scomparse

- 16.00/17.00: gli allevatori raccontano... Presentazione di cani di razza: lagotto, Doberman, labrador, pastore australiano.

- 17.00/18.00: Il primo soccorso veterinario raccontato dal Dott. Emanuele Giordano (gratuito, piazzetta Nicoletti)



Domenica:



Verrà organizzata da UCS Romagna un'esposizione cinofila aperta ai cani di tutte le razze, compresi i meticci. Inoltre sarà possibile anche per i bambini sfilare col proprio cane. In palio tanti premi: prosciutti, salami, coppe, sacchi di crocchette Prolife, buoni sconti wash dog, giochi per i giovani presentatori e tanto altro.

Per tutta la giornata di domenica i bambini potranno partecipare alla pesca di beneficenza con tanti giochi in palio.



Per Info ed iscrizioni: 348.2685673