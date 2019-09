Sensibilizzazione alla donazione organi: anche in provincia di Rimini appuntamenti con Aido

Attualità

Rimini

| 06:44 - 24 Settembre 2019

Dodi Battaglia testimonial Aido.

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019, Giornata Nazionale AIDO. Aido Rimini vi aspetta a Rimini, Novafeltria, Perticara, Cattolica, Bellaria Igea Marina.

Nel 2018, in Italia, 3.718 persone hanno potuto continuare a vivere grazie alla scelta solidale di un donatore. Oggi, i pazienti in lista di attesa per un trapianto sono 8.741 (dato al 31 luglio 2019). Per loro, ma non solo, AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, porta avanti la sua campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi, con il tradizionale appuntamento “Un Anthurium per l’informazione”. AIDO sarà nelle principali piazze italiane sabato 28 e domenica 29 settembre. I volontari saranno presenti con punti informativi per promuovere la corretta informazione sul tema della donazione e favorire la diffusione di una coscienza civica e solidale.



AIDO RIMINI, come tradizione, sarà in prima linea per far arrivare il messaggio ai 47 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita. A Rimini, Novafeltria, Perticare, Cattolica, Bellaria Igea Marina, sarà possibile incontrare i volontari Aido e fare una donazione a favore dell’Associazione, ricevendo una pianta di anthurium. Queste le piazze in provincia di Rimini:



Rimini - Piazza Tre Martiri



Novafeltria - Piazza Vittorio Emanuele (solo sabato)



Perticara - Sagra della Polenta (solo domenica)



Cattolica - Piazza Nettuno



Bellaria Igea Marina - Piazza Matteotti



Giovedì 26 settembre e Giovedì 3 ottobre, inoltre, appuntamento al Mercatino SGR di via Gabriello Chiabrera 34 a Rimini.



Tra le novità dell’edizione 2019, Dodi Battaglia, nuovo volto della campagna AIDO. Il chitarrista, compositore, interprete, ex componente del complesso più importante e longevo d’Italia, i Pooh, da anni molto vicino all’Associazione, è il protagonista dello spot TV “Un gesto pieno di vita” che sarà in onda a fine settembre nelle reti televisive italiane.



Sono oltre 6 milioni i cittadini italiani che hanno fatto una scelta, di cui l’88% a favore della donazione. Di questi circa 1 milione e 400 mila hanno espresso la loro volontà positiva attraverso l’AIDO; oltre 3 milioni hanno deciso per il sì alla donazione all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso gli uffici Anagrafe dei Comuni Italiani che hanno attivato il progetto “Una scelta in Comune”. “La nostra missione è quella di sostenere la medicina del trapianto, che ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Oggi vivono bene oltre 50 mila persone trapiantate. – ricorda la Presidente AIDO Nazionale, Flavia Petrin - Operiamo affinché i cittadini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente la loro volontà, per evitare che la mancanza delle nozioni necessarie porti a espressioni di volontà negative”.