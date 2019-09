Calcio C, squalificato Bellante (Rimini). La Triestina esonera mister Massimo Pavanel

Sport

Rimini

| 20:07 - 23 Settembre 2019

Salta la prima panchina nel girone B, quella della Triestina.











La Triestina ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Massimo Pavanel e, contestualmente, l’allenatore in seconda Daniele Riganti. La squadra rè stata affidata all’allenatore della Berretti Nicola Princivalli. In pole position c'è come successore Bepi Pillon e a seguire Andrea Sottil.



QUI RIMINI E' attiva la prevendita per l'incontro Rimini-Gubbio, in programma mercoledì 25 settembre allo stadio "Romeo Neri", con inizio alle ore 18.30.

I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2

attivi in provincia di Rimini:

• Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

• Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

La biglietteria dello stadio sarà attiva martedì e mercoledì dalle 17 alle 19.

Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti

che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i

tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

NEWS Squalificato per un turno l'attaccante Vincenzo Bellante. Gli altri sono tutti disponibili: in forse c'è solo Manuel Ferrani. L'arbitro di Rimini - Gubbio è Sajmir Kumara di Verona (Iacovacci-D'Ilario).

Il Rimini F. C. rende noti gli orari per il ritiro degli abbonamenti sottoscritti sino allo scorso 3 settembre (sia quelli fatti allo stadio che da Pruccoli). Le tessere potranno essere ritirate, nell'ufficio posto sotto la Tribuna centrale, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19.

Si rammenta che per il ritiro è necessario presentarsi con il foglio provvisorio rilasciato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.