Calcio giovanile, exploit della Juniores del Gabicce Gradara sul campo del Valfoglia (0-1)

Sport

Gabicce Mare

| 16:29 - 23 Settembre 2019

Il tecnico della formazione Juniores del Gabicce Gradara Roberto Bartolini.

Pronto riscatto del Gabicce Gradara dopo la sconfitta interna del primo turno: la squadra di Bartolini (nella foto) è passata infatti per 1-0 sul campo del Valfoglia. La rete della vittoria è stata segnata al 40’ del primo tempo da Silvagni con un colpo di testa su punizione laterale calciata da Galli. Nella frazione da segnalare poco altro se non una punizione di Galli deviata in angolo dal portiere.

Molto più frizzante la ripresa. In avvio il Gabicce Gradara sfiora il raddoppio con Kopliku che a metà campo, vedendo il portiere fuori dai pali, lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Al 7’ un pasticcio difensivo del Valfoglia libera Ferretti davanti alla porta, ma la mezzala colpisce malamente il pallone e l’occasione sfuma. All’11’ tiro a lato di Ugoccioni su assist di Galli. Col passare dei minuti il Valfoglia cerca il pareggio con tutte le sue forze, ma la formazione ospite, molto attenta, non si fa sorprendere portando a casa la meritata vittoria.

Nel prossimo turno di sabato 28 settembre il Gabicce Gradara ospita l’Oimpia Ostra Vetere. Cominciano anche i campionati Allievi e Giovanissimi: la formazione di Magi gioca in casa domenica 28 alle 10,30 a Gabicce contro il Vismara, quella di Campanelli sempre domenica 29 alle 10,45 a Pesaro contro il Villa San Martino.



Valfoglia – Gabicce Gradara 0-1



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Pizzagalli, Pennacchini, Ugoccioni (28’ st Manna), Silvagni, Oliva, Della Chiara (1’ st. Granci), Galli, Kopliku (10’ st. Gessi, 34’ Baldini), Ferretti (10’ st. De Mattei), Carburi. A disp. Pioggia, Fulvi. All. Bartolini.



RETE: 40' pt Silvagni