Ricercato a Rimini, arrestato a Torino dagli agenti della Polizia ferroviaria

Cronaca

Rimini

| 15:39 - 23 Settembre 2019

E' stato individuato e arrestato nella stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova un marocchino di 30 anni destinatario di un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Rimini. L'uomo, nonostante un divieto di dimora nella città romagnola per altre vicende, lo scorso 6 settembre vi era stato fermato per spaccio. L'intervento, a Torino, è stato eseguito dalla polizia ferroviaria. Il trentenne ha detto di non avere documenti con sè ma un controllo negli archivi informatici, reso possibile dal nuovo palmare in dotazione agli agenti, ne ha accertato l'identità e i carichi pendenti.