Marco Carnesecchi, esordio in B per il portiere riminese in forza al Trapani L'estremo difensore ex Sant'Ermete è stato battuto su calcio di rigore

Sport Rimini | 12:36 - 24 Settembre 2019 Nel riquadro Marco Carnesecchi. Domenica 22 settembre il portiere riminese Marco Carnesecchi ha esordito in serie B con la maglia del Trapani. Davanti ai propri tifosi, l'estremo difensore classe 2000 ha mostrato una buona sicurezza contro una Salernitana poco brillante dal punto di vista offensivo, arrendendosi solo a un rigore calciato da Kiyine al 73'. Nel finale Carnesecchi ha compiuto l'intervento più difficile, deviando in calcio d'angolo un tiro di Odjer, servito da Djuric. Il risultato finale di 0-1 a favore della Salernitana non cancella la gioia dell'esordio di Carnesecchi, preferito all'altro portiere riminese Dini. Domani, mercoledì 25 settembre, altra gara casalinga nel turno infrasettimanale contro un'altra big del girone, la Cremonese.