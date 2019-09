Volley San Marino, pronta a tornare in campo la squadra femminile

Sport

Repubblica San Marino

| 11:57 - 23 Settembre 2019

Luca Gasperoni allenatore squadra femminile di volley San Marino.

Serie C femminile. Il campionato di serie C dell’anno scorso si era chiuso con la salvezza conquistata all’ultima giornata, in una sorta di scontro diretto con il San Martino in Strada. Quest’anno, la squadra femminile della Beach & Park, sempre sponsorizzata dalla Banca di San Marino, punta a un campionato di metà classifica, senza i patemi dello scorso anno.





“Nel costruire la squadra siamo parti dal nucleo di giocatrici dell’anno scorso e abbiamo inserito ragazze provenienti dalle nostre under 18 e under 16, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi”. – Spiega Luca Gasperoni, dirigente della Beach & Park. - “Purtroppo perdiamo Anita Magalotti che giocherà a Padova, dove si è trasferita per motivi universitari. Dal Bellaria rientra, però, la centrale Rachele Stimac e si dedicherà all’indoor anche un’altra centrale, Martina Muraccini, che ultimamente si era data al beach volley. Sono dei ritorni davvero graditi, così come lo è quello di coach Wilson Renzi, che in passato ha allenato le nostre ragazze per tre stagioni, compresa quella della salita dalla serie D alla serie C. A fargli da secondo e da preparatore fisico sarà il confermato Tommaso Morri. L’obiettivo è giocare un buon campionato di metà classifica facendo crescere le giovani, anche in ottica nazionale”.







La prima occasione per vedere all’opera la Banca di San Marino 2019/2020 sarà domenica 6 ottobre quando al Pala Casadei si giocherà un triangolare con Team 80 Gabicce (C marche) e Athena Rimini (serie D). Dalle ore 14.







IL ROSTER ATTUALE DELLA BANCA DI SAN MARINO. Palleggiatrici: Allegra Piscaglia (confermata) e Daniela Mattei (dalle giovanili). Schiacciatrici: Ilaria Fiorucci (confermata), Chiara Parenti (confermata), Federica Tura (confermata), Angelica Simoncini (confermata), Laura Zagrodna (dalle giovanili). Centrali: Sara Pasolini (confermata), Rachele Stimac (dal Bellaria), Martina Muraccini (dal beach volley).



Libero: Elisa Ridolfi (confermata), Alice Pasolini (confermata).