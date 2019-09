Un weekend da incorniciare per la Benessere e Sport, tutti i risultati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:54 - 23 Settembre 2019

G.F. Pantanissima: Anna Lazzaretti sul terzo gradino del podio.

L'ultimo weekend agonistico d’estate per la Benessere e Sport inizia martedi 17 settembre a Modena all’interno del parco Novi Sad. Al via Alberto Barzanti e Emilio Roncassaglia con Emilio che dopo una gara perfetta va a vincere la propria categoria. Per Alberto una onorevole nona piazza, Sabato 21 settembre con la gara in programma a Pomposa (FE). Oltre Roncassaglia e Barzanti ci sono anche Daniele Lazzari e Claudio Ardondi: sono proprio questi ultimi due ad andare a vincere le rispettive gare. Daniele con una gara condotta tutta in fuga, prima in compagnia di altri quattro concorrenti per poi staccarli nel finale ed arrivare solo. Per Claudio vittoria in volata su un gruppo ristretto di concorrenti. Per Ardondi prima vittoria con la maglia di campione Europeo. Domenica 22 a Cesenatico di scena c'è la G.F. Pantanissima. Al via la sola Anna Lazzaretti che con una prova esemplare conquista il terzo gradino del podio. Sempre domenica 22 secondo posto di Claudio Ardondi nella gara svoltasi a Vigonovo (VE).