Eventi

Verucchio

| 09:54 - 23 Settembre 2019

Tante iniziative sportive a Verucchio.

Tornerà domenica 29 settembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 “Verucchio in strada giochi e sport” l'iniziativa promossa dall'assessorato allo Sport del Comune di Verucchio.



L'evento è organizzato con la collaborazione delle associazioni sportive locali e prevede la chiusura al traffico di via Casale, dalle ore 14.00 alle 19.30, nel tratto compreso tra via di Mezzo e via La Marmora, a Villa Verucchio.



Sulla strada e nelle piazze verranno realizzati campi da gioco, spazi autogestiti dalle singole associazioni per promuovere la propria attività ed i propri progetti, due aree destinate alle scuole di danza locali ed un concerto di orchestra composta dai giovani musicisti del territorio.



“Da diversi anni a questa parte – spiega l'assessore allo sport Eleonora Urbinati – specie da quando è stato introdotto il coinvolgimento delle scuole del territorio, ho constatato un forte spirito di partecipazione tra le associazioni sportive. Verucchio in Strada, Giochi e Sport è diventato un appuntamento di condivisione sempre più richiesto dalle società del territorio per promuovere e trasmettere ai giovani i valori che lo sport è in grado di insegnarci”.



I ragazzi e le ragazze delle scuole saranno i veri protagonisti della giornata: a loro infatti verrà consegnato un passaporto con la lista degli sport presenti ed avranno la possibilità di cimentarsi nelle diverse discipline seguiti da maestri e insegnanti. Al termine della giornata, avverrà l'estrazione finale tra i passaporti completati. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi di una disciplina a scelta per l'anno sportivo 2019/2020.