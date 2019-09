Moto, Michele Pirro è il nuovo campione tricolore della Superbike

Sport

Rimini

| 20:38 - 22 Settembre 2019



Un titolo conquistato in SBK. Grandi vittorie e campionati apertissimi nelle altre categorie. L’ELF CIV ha regalato grande emozioni al Mugello, a cominciare dalla vittoria di Savadori e dal titolo di Campione ELF CIV SBK 2019 ottenuto da Michele Pirro. L’alfiere Aprilia Nuova M2 Racing ha messo in mostra tutto il suo valore, andando a vincere una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Dietro di lui seconda posizione per l’alfiere Ducati Barni Racing, risultato che consente al Tester di Borgo Panigale di laurearsi Campione italiano con un round d’anticipo in una stagione trionfale. E' il settimo titolo italiano per Pirro, 4° nella categoria SBK. Terza posizione per la BMW Tutapista di Andrea Mantovani, bravo a tenere testa a Pirro per buona parte della gara salvo poi arrendersi al ritmo del pugliese nelle fasi finali. In classifica di campionato Pirro è campione con 235 p. davanti a Savadori 173 p. con Zanetti (6° in gara) terzo a 108 punti.

Perentorio Nicholas Spinelli in Moto3. L’alfiere dell’Honda Oscar Performance è andato a vincere oggi al Mugello in una gara dove, partito male (11° al primo giro) ha messo in mostra un gran ritmo, andando a rimontare e inserendosi in un nutrito gruppo di pretendenti alla vittoria, salvo poi riuscire a dare negli ultimi giri quello strappo che gli ha permesso di arrivare primo con un certo margine al traguardo. Dietro di lui seconda posizione per Raffaele Fusco (TM RGR Junior team)) con il terzo gradino del podio andato ad Alberto Surra (Team Minimoto). Sorride ancora di più Spinelli perché la vittoria, unita alla caduta nell’ultimo giro di Kevin Zannoni (RGR TM Racing Factory Team) lo lancia in classifica di campionato, dove con un solo round rimasto è in vetta con 169 p. davanti a Surra 130 p. con Zannoni a 121 p.



Emozioni in SS600. In una gara interrotta per la bandiera rossa esposta per la pioggia e poi ripartita è stato Federico Fuligni a volare sull’asfalto bagnato del Mugello con la sua Yamaha del team Rosso e Nero riuscendo a piegare Morrentino (Kawasaki RM Racing) secondo e il fratello, Filippo Fuligni (Yamaha Rosso e Nero) terzo. 7° posto finale per Massimo Roccoli (Yamaha Team Rosso Corsa) riuscito a rialzarsi dopo una caduta e 10 ° posizione per Lorenzo Gabellini (Yamaha Gomma Racing). In classifica generale Gabellini è leader con 180 p. davanti a Roccoli con 147 p. e Manfredi con 127 p.

Testa a testa in SS300, con Matteo Bertè ed Emanuele Vocino affiancati durante tutta la gara in una battaglia che si è risolta solo sotto la bandiera a scacchi a favore del pilota Yamaha ProGP, vittorioso di soli 2 millesimi sul rivale con la Yamaha del GradaraCorse PZ Racing. Terza posizione per la Kawasaki Prodina Ircos di Thomas Brianti, risultato che, unito al 7° posto in gara di Rovelli (Parking Go Kawasaki), consente a Brianti di restare in vetta alla classifica generale con 137 p. davanti a Rovelli a 133,5 con Bertè a 127,5

L’ELF CIV tornerà il 5 e 6 ottobre per il gran finale di Vallelunga.