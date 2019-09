Investire in Borsa: consigli per limitare i rischi

Attualità

Nazionale

| 08:25 - 25 Settembre 2019

Vuoi intraprendere una carriera da investitore ma sei alle prime armi? Ecco una guida dettagliata per come investire sulla Borsa!



Investire in Borsa: cosa significa?

Borsa online

Piattaforme online: quale scegliere?

Investire con eToro

Piattaforma 24Option

Investire consapevolmente

Per i principianti, prima di cimentarsi nel mondo finanziario, è bene comprendereInnanzitutto, sfatiamo il mito comune secondo il quale investire è un’attività per ricchi! Il primo passo, infatti, è conoscere il mondo nel quale si vuole entrare a far parte.Speculare in Borsa significaper moltiplicare il proprio capitale.Bisognaonline alla quale affidarsi per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del trading. Il vantaggio offerto da molti broker è che è possibile cominciare con un capitale abbastanza basso: spesso richiedono solo dieci euro di deposito!I principianti possono usufruire di molti strumenti utili perCiò significa che, la Borsa non è così complicata come sembra, è sufficiente assimilare le conoscenze giuste ed, così da ottenere risultati positivi e in tempi brevi!Per coloro che sono poco pratici del settore e hanno timore di non possedere le carte in regola per tradare nel migliore dei modi, è disponibile unaSi tratta di unoper iniziare a far pratica.Parliamo di unattraverso il quale l’utente può crearsi un proprio portafoglio e operare come se fosse il reale mercato azionario.Tutto ciò, naturalmente, è importante perdel mondo del trading.Attualmente il trading online sta avendo un gran successo, per tale motivo, sono disponibili variealle quali potersi affidare.In genere, ogni trader opta per quella più consona alle proprie abilità e adatta per raggiungere gli obiettivi prefissati.Si consiglia, prima di tutto, di selezionare una piattaforma certificata da enti internazionali (In più, le migliori piattaforme sono gratuite e presentano un’isemplice da utilizzare.È importante affidarsi a broker che offronodell’investitore: conti demo, grafici e statistiche intraday e persino materiali di formazione gratuitamente scaricabili.Tra i broker più consigliati, non può mancare. Affermatosi a livello mondiale, col tempo, si è imposto comeQuesto broker fornisce ai propri utenti una piattaforma chiara, semplice da utilizzare e una varietà di strumenti utili al loro lavoro. Infatti, si tratta del broker che ha introdotto le importanti novità nel settore diGli utenti, dunque, hanno a disposizione unsul quale interagire tra loro, scambiarsi opinioni e chiedere un parere dai più esperti!Inoltre, i novizi trader possono decidere didirettamente sul proprio profilo.Ciò permette die capire come si muovono coloro che si sono già affermati nel settore!Un’altra piattaforma molto apprezzata, soprattutto dai principianti è. Si tratta di un altro broker che mette a disposizione dei propri utenti un sito semplice e chiaro, così da iniziare ad investire senza incappare in errori. Inoltre, per i clienti è disponibile un vasto, come e-book e video lezioni.S’impone come un modo pratico e, naturalmente, più rapido perDopo aver scelto la piattaforma più adatta alle proprie esigenze, bisogna capire da dove derivano i guadagni reali.Il primo passo è; si consigliano multinazionali quotate alle Borse di New York o Londra.Dopo aver ristretto il campo dei trend da selezionare, con l’ausilio dei molteplici strumenti forniti dalle piattaforme online, investire in Borsa sarà