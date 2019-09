Calcio D, la Savignanese sconfitta di misura dallo Sporting Franciacorta: 3-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:11 - 22 Settembre 2019

L'esultanza della Savignanese dopo una rete (foto FB del club).



Ancora una sconfitta per la Savignanese ko per mano dello Sporting Franciacorta per 3-2.

Pronti via e goal lampo dei lombardi ad opera dell'ex attaccante del Santarcangelo Bardelloni. La squadra si Farneti si scuote rendendosi insidiosa con Manuzzi Francesco, Peluso e Longobardi. Con il passare dei minuti il ritmo gialloblù cresce e al 27' arriva il meritato pari di Manuzzi Francesco, che insacca di testa un bel cross di Longobardi. Il finale di frazione è in crescendo per la Savignanese, che ha buone aspettative in vista del secondo tempo.

La ripresa però inizia ugualmente male: prima Mordenti salva su Bertazzoli, poi però non può nulla sulla rete di Mangiarotti (52') e i bresciani sono glaciali nel siglare poco dopo la terza marcatura (Laner di testa).

Nel proseguo Cola e compagni tentano di riavvicinarsi (buona chance per Peluso e traversa di Manuzzi Francesco a cavallo della mezz'ora), ma la compagine allenata da Sergio Volpi, che nel finale prende anche una traversa con il neo entrato Bithiene, regge bene il campo almeno fino alla doppietta di Manuzzi Francesco, a segno nuovamente all'85'. Il finale è convulso, viene espulso Torsani e i gialloblu cercano ancora il pareggio, ma la gara termina col successo dei padroni di casa.



Il tabellino



SPORTING FRANCIACORTA-SAVIGNANESE 3-2

SPORTING: Arrighi, Fiorentino, Lamberti (91' Zugno), Laner, Rossi, Ferri, Guerini (67' Andreoli), Giorgino, Bertazzoli, Mangiarotti (77' Bithiene), Bardelloni A disp: Festa, Firetto, Ruffini, Farimbella, Zugno, Andreoli, Boschetti, Zambelli, Bithiene All Volpi

SAVIGNANESE: Mordenti, Castellano (64' Luzzi), Guidi, Cola, Tisselli (64' Cristiani), Longobardi, Peluso (85' Torsani), Giacobbi, Manuzzi F, Gadda (85' Brighi), Turci. A disp: Pazzini, Battistini, Tamagnini, Brighi, Cristiani, Torsani, Luzzi, Miore, Manuzzi R All Farneti

Marcatori: 1' Bardelloni, 27' Manuzzi F, 52' Mangiarotti, 56' Laner, 85'Manuzzi F.

NOTE: Ammoni: Boschetti. Espulsi: Torsani