Calcio D, il Cattolica SM trafitto dalla super Recanatese: 1-2

Sport

Cattolica

| 19:52 - 22 Settembre 2019

Il centrocampista del Cattolica Sm Gaiola.



Nuova sconfitta casalinga per il Cattolica SM ad opera della Recanatese (si è giocato a Savignano) che centra la quarta vittoria di fila e vola in testa alla classifica, a +3 dalla diretta inseguitrice che diventa il Notaresco.

Dopo cinque minuti padroni di in vantaggio: Bernardi entra in area da sinistra e mette in mezzo per Cissè, che controlla la palla, si gira e batte Sprecacè per l’1-0. La gioa dei romagnoli dura poco perché due minuti dopo, un tiro-cross dalla trequarti di Borrelli sorprende Aglietti e la palla si insacca per la rete dell’1-1.

Nella ripresa Pera ha la possibilità di portare avanti i suoi approfittando di un errore di lettura di Berra, a tu per tu con Aglietti spedisce la palla sul palo. Il bomber della Recanatese si rifà al 64′ dal dischetto del rigore.



Il TABELLINO



CATTOLICA CALCIO S.M.: Aglietti, Croci (44′ st Gasperoni), Fabbri, Gaiola, Berra, Gabrielli (29′ st Rizzitelli), Pasquini, Stallone (36′ st Nsingi), Cisse, Moroni (33′ st Battistini), Bernardi (20′ st Notariale). A disp.: Benedettini, Maggioli, Guarino, Guglielmi. All. Forchino.



RECANATESE: Sprecace, Lattanzi (44′ st Sopranzetti), Ficola, Morales, Nodari, Esposito, Pera, Raparo, Pedroni (38′ st Actis Goretta), Borrelli (38′ st Lombardi), Senigagliesi (31′ st Dodi). A disp.: Bruno, Pizzuto, Notti, Ruci, Monachesi. All. Giampaolo.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Di Bartolomeo e De Santis di Campobasso).

RETI: 5′ pt Cisse, 7′ pt Borrelli, 19′ st Pera (rig.).

NOTE: spettatori: 250 circa. Corner: 6-2. Ammoniti: Moroni, Sprecace, Gabrielli, Pasquini, Raparo, Battistini.