Calcio 1a Cat: Riccione - Perticara 4-2, show di Basile e gol del 57enne Casadei Parlanti

| 19:46 - 22 Settembre 2019

RICCIONE - PERTICARA 4-2



RICCIONE: Tacchi, Gambuti (60' Galesi), Ndao (87' Macrelli), Balducci, Giorgini, Barretta, Amadei, Gasperoni, Facchini (89' Amati), Basile (90' Barbiani), Olivieri (81' Volpato).

In panchina: Morri, Stellato. All. Amadori.

PERTICARA: Balducci, Valdifiori (85' Capaccio), Franceschetti, Cedrini, Simoncini, Rinaldi, Averardi; Crociani, Rossi (73' Casadei Parlanti), Manenti, Stoppa (60' Montalti).

In panchina: Cesario, Fazi, Biordi, Bardi, Sartini. All. Ostolani\Casadei Parlanti.



ARBITRO: Conicella di Rimini.

RETI: 3' Manenti (P), 6' e 20' Basile, 34' Barretta, 58' Giorgini, 91' Casadei Parlanti (P).



RICCIONE. Il Riccione supera 4-2 il Perticara, rimontando il gol iniziale di Manenti. Al 6' Facchini serve Basile che supera Balducci. Al 20' lo stesso Basile raddoppia con un imparabile sinistro. Al 34' è già 3-1 con un colpo di testa di Barretta su cross da calcio d'angolo. Il Perticara prova ad accorciare le distanze, ma subisce il poker al 58' di Giorgini, che supera di testa Balducci capitalizzando un cross da destra. Gara vivace fino alla fine, con il suggello di Casadei Parlanti, a segno a 57 anni.