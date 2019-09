Meteo Rimini, la nuova settimana si apre nel segno della variabilità

Attualità

Rimini

| 18:38 - 22 Settembre 2019

Darsena di Rimini.

Domenica caratterizzata dal maltempo, sul riminese, con piogge a carattere intermittente che sono scese nella mattinata e nel pomeriggio. La nuova settimana inizierà nel segno della variabilità: lunedì 23 settembre attese nuove piogge, mentre martedì il tempo migliorerà, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Mercoledì aumento termico, ma nuove precipitazioni possibili tra tardo mattino e prima serata.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 23 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto su tutto il territorio.

Precipitazioni: medio-bassa probabilità di qualche piovasco o breve rovescio in mattinata. Aumento della probabilità di precipitazioni nel pomeriggio, quando potranno svilupparsi rovesci in moto dall’Appennino verso pianura e costa. Attenuazione ed esaurimento entro sera.

Temperature: in lieve aumento, comprese tra +16°C e +21°C.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Martedì 24 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi, comprese tra +15°C e +21°C. Valori minimi localmente inferiori nelle zone interne.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 25 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: possibili rovesci tra tardo mattino e prima serata in movimento dai rilievi verso la pianura e la costa. Precipitazioni disomogenee in esaurimento entro sera.

Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +15°C e +23°C.

Venti: deboli/moderati da Ovest/Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: maggiore stabilità tra Giovedì 26 e Venerdì 27 con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Aumento della nuvolosità Sabato 28, con possibile instabilità pomeridiana, la quale tuttavia risulta ancora da valutare nei prossimi giorni.



