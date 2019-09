Calcio Eccellenza: Sartori al 92' salva la Marignanese dal ko casalingo con il Corticella (1-1)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:26 - 22 Settembre 2019

Calciatori della Marignanese (Foto di repertorio).

MARIGNANESE – CORTICELLA 1-1



MARIGNANESE: Azzolini, Ferrari, Mazzoli (46’st Sapori), Conti (16’st Salvatori), Dominici, Palazzi, Garavini (31’st Bua), Carnesecchi, Rivi (16’st Sartori), Domini, Fabbri. A disp.: Colonna, Grandoni, Ermeti, Guarino, Piscaglia. All.: Lilli

CORTICELLA: Garoia, Andronachi, Marchesi, Cattabriga (20’st Mantovani), Resta, Tonelli, Grazia, Cipriano, Broglia (34’st Sica), Nanetti (47’st Vespignani), Trombetta (41’st Tedeschi). A disp.: Desii, Campanini, Corroppoli, Capizzi, Battistini. All.: Fancelli

ARBITRO: Montefiori di Ravenna

RETI: 30’pt Nanetti, 47’st Sartori

NOTE: espulso Ferrari per doppia ammonizione. Ammonito Garavini.



SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Pareggio casalingo per la Marignanese, che davanti al pubblico amico impatta per 1-1 contro il Corticella. A sbloccare il match sono gli ospiti, grazia alla rete di Nanetti al 30’ del primo tempo, che grazie a questa marcatura chiudono in vantaggio il primo tempo. La ripresa si apre negativamente per la Marignanese, a causa dell’espulsione per doppio giallo del difensore Ferrari, ma nonostante questo la formazione di Lilli trova il pari in extremis (47’), grazie al gol del neo entrato Sartori.