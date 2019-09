Calcio Eccellenza: poker Del Duca Ribelle in casa del Tropical Coriano, in dieci dall'8'

Sport

Coriano

| 18:20 - 22 Settembre 2019

Una fase di Tropical Coriano - Del Duca Ribelle.

TROPICAL CORIANO - DEL DUCA RIBELLE 1-4



TROPICAL CORIANO: Romani, Battistini (72' Palazzi), Sapori (82' Greco), Ricci, Olivieri, Costantini, Stanco (55' Farneti), Marconi (81' Giardi), Scognamiglio (77' Dumitru), Vitaioli M., Perazzini.

In panchina: De Angelis, Conti, Vitaioli F., Babboni. All. Zangoli.

DEL DUCA RIBELLE: Ruffili, Panzavolta, De Luca, Polini (85' Gardini), Fonte, Mazzarini; Mingozzi (27' Semeraro), Stucchi (72' Savelli); Lisi, Petricelli (70' Fiaschini), Castagnoli (63' Pasini).

In panchina: Giustore, Taioli, Montaletti. All. Montanari.



ARBITRO: Gallo di Bologna (Assistenti: Marras e Macari di Cesena).

RETI: 4' Costantini (TC), 32' Polini, 51' Castagnoli, 54' Semeraro, 86' Savelli.

NOTE: espulso all'8' Vitaioli M., ammoniti Romani, Battistini, Panzavolta, Stucchi.



CORIANO. Pesante sconfitta casalinga per il Tropical, battuto 4-1 dal Del Duca Ribelle. La partita per i rossoblu era iniziata in discesa, con il gol al 4' di Costantini, bravo a battere di piatto Ruffili sugli sviluppi di un calcio di punizione. Quattro minuti dopo l'episodio chiave della partita: Matteo Vitaioli in ritardo commette un brutto fallo su De Luca e viene espulso. E' comunque il Tropical Coriano a sfiorare il raddoppio al 29' con Dumitru, che salta due avversari e si fa murare il tiro dall'ottimo Ruffili in uscita. Tre minuti dopo il Del Duca Ribelle pareggia con un sinistro da fuori area di Polini che sorprende Romani. Il portiere corianese si riscatta al 45', quando respinge il colpo di testa di Stucchi, servito da un cross mancino di De Luca. A inizio ripresa il Del Duca Ribelle trova il vantaggio al termine di un'azione in velocità conclusa da Castagnoli. Azione in fotocopia al 54', con Semeraro che conclude di piatto, senza possibilità di intervento per Romani. Al 78' Savelli in contropiede calcia a lato da ottima posizione, ma si riscatta all'86': Fiaschini lo serve in verticale, la conclusione di destro supera Romani per la quarta volta.