Incidente sulla A14, furgone si ribalta in autostrada: riminese ferito gravemente

Cronaca

Rimini

| 12:48 - 22 Settembre 2019

Il mezzo ribaltato in autostrada.

Momenti di paura, intorno alle 9 di domenica 22 settembre, per un 63enne riminese alla guida di un furgone. L'uomo viaggiava in direzione nord sull'autostrada A-14, all'altezza del km 106, nel territorio di Cesena, quando ha perso il controllo, finendo fuori dalla carreggiata stradale, in un piccolo fossato. Il mezzo si è ribaltato sul fianco sinistro e l'uomo è rimasto incastrato all'interno del veicolo. E' stato soccorso dai Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo per poi affidarlo al personale del 118. Il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena è avvenuto con l'eliambulanza, in codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Autostradale di Forlì.