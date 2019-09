Novafeltria, agricoltore muore incornato nella stalla da un toro

Cronaca

Novafeltria

| 12:07 - 22 Settembre 2019

Il toro ha incornato il 73enne all'inguine.

Una morte tragica e assurda quella di Giancarlo Berardi, 73enne di Novafeltria, agricoltore: l’uomo è stato trovato privo di vita nella notte tra sabato e domenica dal fratello nella stalla della sua azienda a Torricella. Il congiunto lo aveva cercato per tutto il pomeriggio poi la macabra scoperta, verso le due: Berardi è morto dissanguato dopo esser stato incornato da un toro. L’animale lo ha colpito all’inguine recidendogli l’arteria femorale. Sul posto i carabinieri, per i rilievi del caso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.